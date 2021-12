Ue: Borrell, misure restrittive su Mali e gruppo Wagner sono decisioni concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri dell'Unione europea hanno adottato due decisioni concrete per reagire a sviluppi negativi: le sanzioni al gruppo Wagner e le sanzioni per la situazione in Mali. Lo ha detto in conferenza stampa l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Questo è l'ultimo Consiglio Affari esteri dell'anno e abbiamo avuto una agenda molto densa", ha spiegato Borrell. "Fatemi iniziare con due decisioni concrete prese per reagire a sviluppi negativi. Oggi abbiamo adottato due pacchetti di sanzioni", ha detto Borrell. Il primo è "un nuovo regime di sanzioni per colpire persone ed entità che ostruiscono la transizione politica in Mali", ha spiegato l'Alto rappresentante. "In secondo luogo, abbiamo adottato sanzioni contro persone ed enti in relazione al gruppo Wagner, la cui attività riflette il comporamento ibrido della Russia" che è "una minaccia e crea instabilità in molti Paesi del mondo", ha proseguito Borrell. "Le sanzioni copriranno il gruppo Wagner stesso, tre compagnie con legami con il gruppo e otto individui responsabili di seri abusi umani o di attività di destabilizzazione in Ucraina, in Siria, in Libia, nella Repubblica Centrafricana, in Sudan e in Mozambico", ha evidenziato Borrell. (Beb)