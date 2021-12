Puglia: Pentassuglia, al via il corso forestale per istruttori di abbattimento e allestimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Fa tappa in Puglia, dal 13 al 17 dicembre 2021, la seconda settimana formativa dedicata agli operatori forestali che vogliano diventare istruttori di abbattimento e allestimento, investendo quindi nella tutela e valorizzazione della risorsa boschiva". Lo ha comunicato la Regione Puglia in una nota: "Si tratta del corso organizzato nell'ambito del progetto For.Italy - Formazione forestale per l'Italia, finanziato dal Mipaaf con il Fondo per le Foreste Italiane e che vede coinvolte le Regioni italiane. La Puglia, insieme alla Calabria, Molise e Basilicata, regione capofila per il corso 'Sud 1', realizzerà per sette settimane e in modalità itinerante un percorso formativo gratuito in aula e sul campo finalizzato al trasferimento di conoscenze in materia di sicurezza nell'abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco a strascico nel pieno rispetto del paesaggio boschivo". L'assessore regionale Donato Pentassuglia ha affermato: "Credo vivamente sia un'altra importante opportunità per gli operatori del settore di approfondire le proprie conoscenze in una materia di assoluta rilevanza per il futuro della risorsa forestale pugliese e di tutto il sud Italia". (segue) (Ren)