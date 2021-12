Puglia: Pentassuglia, al via il corso forestale per istruttori di abbattimento e allestimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pentassuglia ha continuato: "La formula didattica consente uno scambio di esperienze perché coinvolge una platea di tecnici, funzionari regionali e territori diversificati che sono certo essere un valore aggiunto. Il Ministero, con il contributo indispensabile delle Regioni, ha in modo lungimirante inteso investire nella formazione come principio cardine e imprescindibile per la crescita e la tutela del sistema agroforestale". Pentassuglia ha proseguito: "La Puglia per questa settimana ospiterà i 14 corsisti, tra cui due pugliesi, che potranno da subito toccare con mano, nel suggestivo scenario della Foresta Mercadante, teorie e tecniche di taglio e abbattimento indispensabili per la buona tenuta dei boschi. La nostra regione, pur avendo un ruolo marginale nell'ambito del sistema agro-forestale nazionale per estensione boschiva, detiene una ricchezza in termini di biodiversità che è nostro dovere proteggere. Inoltre un'attenta gestione forestale, in linea con la strategia nazionale, è indispensabile perché i nostri boschi continuino ad erogare i benefici e i servizi utili alle nostre comunità. Varietà diffuse in Puglia come querceti e le pinete litoranee, oltre ad avere un ruolo importantissimo di protezione e difesa idrogeologica, hanno in sé opportunità di diversificazione delle attività anche per finalità turistiche e per percorsi esperienziali sempre più fruiti e richiesti da grandi e piccoli". (segue) (Ren)