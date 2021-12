Nigeria: attacco armato in un mercato nello Stato di Plateau, almeno 8 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati hanno attaccato un mercato locale nello Stato di Plateau, nel centro della Nigeria, uccidendo almeno otto persone e ferendone molte altre. Il raid, riferiscono fonti citate dalla stampa locale, è avvenuto ieri sera nel villaggio di Pinau, nella zona di Wase, dove la gente si era radunata per il mercato settimanale. Il presidente dell'area del governo locale di Wase, Ado Abubakar Buba, ha dichiarato ai giornalisti che otto persone sono state uccise nell'attacco, aggiungendo di aver dispiegato personale di sicurezza aggiuntivo nell'area dopo le uccisioni. Tuttavia il leader di un'associazione giovanile della zona, Shafi'i Sambo, ha riferito alla "Bbc" che 12 persone sono state uccise durante l'attacco, di cui nove nel mercato e altre tre in altre parti del villaggio. Non è ancora chiaro chi abbia compiuto l'attacco, ma le bande criminali armate localmente denominate come "banditi" hanno intensificato gli attacchi nel Paese, compiendo omicidi e rapimenti a scopo di riscatto. (Res)