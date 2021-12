Imprese: Castagna (Bpm), essere forti in Lombardia e Nord Italia ci da una marcia in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm non ha sempre gli stessi concorrenti nei diversi territori in cui è presente: sicuramente essere molto forti in Lombardia e Nord Italia ci da una marcia in più rispetto ad altri. Lo ha detto Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm, intervenendo oggi al Consiglio nazionale della Fabi. “Nel nostro azionariato abbiamo un gruppo di azionisti forti come le fondazioni, investitori di lungo periodo che fanno sempre comodo ad una società quotata: sicuramente ci piacerebbe avere una quota maggiore sotto il controllo di un’aggregazione così solida, perché avere azionisti alle spalle è sempre importante”, ha detto, valutando positivamente la prospettiva di un nuovo patto di imprenditori all’interno dell’azionariato della banca. (Rin)