Lombardia: De Corato, ok da commissione consiliare per modifica norme su monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla “Seconda commissione” del Consiglio regionale della Lombardia alla proposta di legge al Parlamento sui monopattini. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "L'emendamento approvato oggi in Commissione, presentato dalla maggioranza e da me condiviso - evidenzia l'assessore regionale alla Sicurezza - ci consente di procedere con l'obiettivo di modificare la legge nazionale sui monopattini elettrici, normativa per noi troppo debole". "Le nuove norme - aggiunge De Corato - non hanno per nulla ridotto gli incidenti. Dal primo giugno 2020 ad oggi sono state 898 le richieste di soccorso per incidenti con questi mezzi ricevute da Areu solo a Milano città. Ben 3 oggi. La nostra proposta approderà in Consiglio nei primi mesi del prossimo anno". La proposta di legge al Parlamento di Regione Lombardia per modificare la normativa attuale prevede l'obbligo di copertura assicurativa per tutti, la frequenza ad un corso di abilitazione per i conducenti minorenni, l'obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni e, infine, l'obbligo del marchio Ce per ogni monopattino circolante. (Com)