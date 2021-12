Spagna: Almeida (Pp), molti dovrebbero chiedere scusa per attacchi a Juan Carlos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna molti dovrebbero chiedere scusa al re emerito, Juan Carlos, per essersi scagliati contro di lui con l'intenzione di "stigmatizzare la monarchia". Lo ha affermato il portavoce nazionale del Partito popolare (Pp) e sindaco di Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, nel commentare la decisione della Procura di Ginevra di archiviare l'inchiesta sulla presunta riscossione di commissioni "opache" per la realizzazione dei lavori della linea ad Alta velocità (Ave) a La Mecca, in Arabia Saudita, assegnata ad un consorzio di imprese spagnole. Tra gli indagati figuravano Corinna Larsen, ex amante del re emerito, Arturo Fasana, il gestore del conto dell'ex sovrano nella banca svizzera Mirabaud & Cie, e Dante Canonica, avvocato e direttore della Fondazione panamense Lucum, a nome della quale il re emerito ricevette nel 2008 un bonifico da 65 milioni di euro da parte del ministero delle Finanze saudita. (segue) (Spm)