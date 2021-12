Vaccino: nel Lazio oltre 10 milioni di somministrazioni, domenica open day per Natale in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio superata quota 10 milioni di vaccinazioni e di queste oltre 1,2 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 25 per cento della popolazione. Superato il 95 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'89 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sottolineando che ieri sono state effettuate oltre 35 mila vaccinazioni, il 20 per cento in più del target. Inoltre, si terrà domenica 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, il prossimo open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni online. A disposizione oltre 10 mila posti. A partire da domani alle ore 14 sarà possibile effettuare la prenotazione sul portale regionale. (Rer)