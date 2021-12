Pnrr: Terzi, le risorse si affiancheranno a quelle messe in campo col Piano Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia ha fame di infrastrutture da troppo tempo. Le risorse del Pnrr dovranno essere investite dallo Stato per recuperare i mancati investimenti degli anni passati, anche considerando che la Lombardia ha un enorme residuo fiscale, dunque ben vengano: si affiancheranno alle risorse regionali stanziate col Piano Lombardia che, da sole, generano oltre 5 miliardi di investimenti". Lo ha dichiarato l'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi nel suo intervento all'evento “Mi+Pnr. La formula per il futuro”, edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "Bene dunque - ha continuato Terzi - gli interventi sostenibili declinati sulla rete infrastrutturale e in particolare ferroviaria su cui è concentrato il Pnrr: ne abbiamo bisogno perché il sistema ferroviario è iper congestionato e iper saturato". "Regione Lombardia - ha aggiunto - ha acquistato da sola i 222 nuovi treni che stanno gradualmente entrando in servizio per un investimento di 2 miliardi di euro. E sta finanziando con 1 miliardo di euro gli interventi sulla rete di Ferrovienord - ha continuato -. Dallo Stato ci aspettiamo che sulla rete di sua competenza attui non solo i grandi interventi, ma anche quelli più contenuti e magari poco visibili però importanti per efficientare la circolazione dei treni, in una realtà come quella lombarda dove si incrociano diversi servizi oltre a quelli regionali, come per esempio la lunga percorrenza, l'alta velocità e le merci. Ricordo infatti che il 53 per cento del sistema viaggia ancora sul binario unico". "Per mettere a terra tutte queste opere - ha concluso l'assessore Terzi - serviranno molte aziende specializzate e tecnici della pubblica amministrazione, che in questi anni è stata depauperata di figure professionali di cui oggi abbiamo bisogno". (Com)