Imprese: Castagna (Bpm), attenzione a persone e competenze è fondamentale

- In una fase di trasformazione come quella che stiamo vivendo, l’attenzione alle persone e alla crescita professionale è molto importante, ed è sempre stata una nostra caratteristica. Lo ha detto Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm, intervenendo oggi al Consiglio nazionale della Fabi. “Non si può affrontare un tema di bancassicurazione standalone senza un partner assicurativo se non si programma una completa formazione del personale: il vecchio mondo delle banche non esiste più”, ha detto. (Rin)