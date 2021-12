Suppletive: Durigon (Lega), nel centrodestra clima positivo, bene scelta Matone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unità è una prerogativa del centrodestra, un valore da preservare per presentarci con una solida proposta politica sia a livello locale sia per il governo del Paese nella prossima legislatura. In questa prospettiva e con questo spirito abbiamo individuato in Simonetta Matone la candidatura migliore per le suppletive nel collegio Roma1. È una personalità di straordinario valore su cui tutte le forze del centrodestra hanno espresso il massimo consenso e il pieno appoggio. Abbiamo concrete possibilità di vittoria e faremo di tutto per portare una figura così autorevole in Parlamento". Lo dichiara Claudio Durigon, coordinatore del Lazio della Lega, che aggiunge: "Mentre dall'altra parte ci si illude dell'esistenza di un cosiddetto 'campo largo' in cui per la verità si combatte una quotidiana battaglia politica tra fazioni opposte, nel centrodestra c'è un clima molto positivo di massima collaborazione che lascia ben sperare per il futuro della coalizione, con buona pace di fantasiosi retroscenisti e irriducibili specialisti della polemica".(Com)