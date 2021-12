Terremoto: Carfagna, on line il bando per università e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ on line da oggi "il nuovo bando dell'Agenzia per la coesione territoriale destinato alle aree del Centro-Italia colpite dal sisma del 2016. E’ un bando orientato sull’università, la ricerca, l’alta formazione e sono certa che sarà utile non solo per attrarre o rafforzare attività ad alto tasso di specializzazione ma anche per contrastare l’esodo dei giovani più preparati verso altre zone o Paesi". Lo afferma in una nota il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che annuncia la pubblicazione del bando da 60 milioni di euro che finanzierà nel Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo progetti presentati da centri di ricerca e università, anche in cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, per l'avvio o il rafforzamento di attività ad alta intensità di conoscenza. Ciascuna delle quattro Regioni colpite (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo) è destinataria di 15 milioni di euro. La scadenza entro la quale presentare i progetti è fissata al 25 febbraio. "Nel contesto dei molteplici impegni che l’Agenzia per la coesione sta affrontando - prosegue il ministro - ho ritenuto un dovere dare priorità alle misure che riguardano le aree italiane più fragili ed esposte alla crisi, non per loro demerito ma per le conseguenze di una catastrofe naturale che tutta Italia ricorda ancora con angoscia". (Com)