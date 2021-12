Lombardia: Fontana, presto via a progetto tra quattro Irccs pubblici con Human Technopole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) - "Sappiamo - ha spiegato Fontana - che gli Irccs pubblici lombardi hanno avanzato ai ministeri competenti della salute e della ricerca una loro proposta di revisione della legge nazionale che ne disciplina il funzionamento. Il loro punto di vista non può che avvantaggiare l'intero sistema Paese, visto il significativo apporto alla qualità e quantità della ricerca lombarda a livello nazionale. L'insieme dei 18 Irccs lombardi (su un totale di 53 Istituti del Paese) rende - infatti - più del 50 per cento delle prestazioni nazionali. L'auspicio - ha concluso - è che le Istituzioni nazionali sappiano cogliere l'urgenza di una revisione del sistema Irccs, partendo dall'esperienza lombarda". (Com)