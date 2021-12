Agricoltura: Mantegazza (Uila), bene lavoro Enpaia, ora lavoriamo ad ampliamento platea - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Nei prossimi mesi si dovrebbe lavorare all’ampliamento della platea di lavoratori dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Enpaia), così da passare dalle decine di migliaia di iscritti di oggi a oltre un milione di persone. Lo ha dichiarato il segretario generale dell’Unione italiana lavori agroalimentari (Uila), Stefano Mantegazza, a margine della presentazione oggi al Senato della relazione 2021 dell’Enpaia. (Rin)