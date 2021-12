Nucleare: Arrigoni, abbinarlo a sviluppo rinnovabili, da Lega approccio olistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'obiettivo è arrivare a zero emissioni di CO2 nel 2050 "non possiamo pensare di non abbinare allo sviluppo delle fonti rinnovabili il nucleare pulito e sicuro che avrà nel mondo un ruolo decisivo e da protagonista", scrive su Twitter Paolo Arrigoni, senatore della Lega che spiega come il suo partito abbia "un approccio di sistema olistico: la transizione energetica sia graduale e condivisa, la sostenibilità non sia solo ambientale ma anche economica e sociale. La Lega ha sempre lavorato per contenere il costo delle bollette e ridurre la dipendenza economica del Paese". (Rin)