Tunisia: Consiglio superiore magistratura, riforma giudiziaria impossibile in queste circostanze

- Viste le circostanze eccezionali, la riforma giudiziaria non può avere luogo in Tunisia e lo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura rappresenta il ritiro di tutte le garanzie concesse ai giudici dopo la rivoluzione del 2011. Lo ha affermato Youssef Bouzakher, presidente del Consiglio superiore della magistratura, all'emittente radiofonica "Jawhara Fm". “Il presidente della Repubblica Kais Saied non ha parlato, nel suo ultimo incontro con i rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura, di abolizione dell’organo giudiziario, ma piuttosto di riforma”, ha proseguito Bouzakher. Al termine di un incontro con il presidente del Consiglio superiore della magistratura lo scorso 6 dicembre, Saied aveva assicurato ai giudici Malika Mazari, presidente del Consiglio giudiziario, Abdessalam Mahdi Grissiaa, primo presidente del tribunale amministrativo, e Mohamed Najib al Ktari, presidente del Consiglio della magistratura finanziaria che non avrebbe interferito nel lavoro della magistratura.(Tut)