Recovery: Cimbri (Unipol), priorità ora è realizzare, serve opinione pubblica consapevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione pubblica, insieme alla giustizia, devono essere in grado di sostenere un programma di investimenti con tempi di realizzazione certi: è questa la grande scommessa di chi ci governa. Lo ha detto Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol, intervenendo oggi al Consiglio nazionale della Fabi. “Ci vuole una riorganizzazione e consapevolezza dell’opinione pubblica sul fatto che per il Paese la priorità ora è realizzare i progetti, e non verificarne la perfetta compliance: con questa mentalità le cose si realizzeranno”, ha detto. (Rin)