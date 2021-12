Imprese: Franco, export supererà abbondantemente livelli pre-pandemia nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’Italia hanno già raggiunto i livelli del 2019 e nel corso del 2022 “li supereremo abbondantemente”. Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, intervenendo alla riunione della decima Cabina di regia per l’Internazionalizzazione. Secondo i dati Istat, dopo la flessione del volume delle esportazioni de 14 per cento nel 2020, i primi nove mesi del 2021 in corso hanno visto un aumento del 14,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno presente. Non solo. Secondo i dati Istat citati da Franco, le esportazioni l’anno prossimo dovrebbe segnare una crescita pari a circa il 7 per cento. “L’export è una leva fondamentale della crescita economica del Paese”, ha aggiunto il ministro, sottolineando come il 45 per cento dei prodotti manifatturieri italiani sia destinato ai mercati esteri. “Nel 2021 il saldo con l’estero dovrebbe risultare positivo per circa 3 punti percentuali del Pil”, ha aggiunto Franco. A ciò si aggiunge che la posizione patrimoniale del Paese con l’estero, a lungo negativa, è tornata positiva per 5 punti percentuali del Pil a giugno. “Questo è un fattore di solidità del nostro Paese”, ha rimarcato Franco, sottolineando come i tali risultati riflettano “anzitutto il dinamismo delle imprese italiane che ha consentito di arrestare la progressiva perdita di quote nel mercato internazionale”. Si tratta di un “contributo importante a cui hanno contribuito anche le politiche di sostegno alle esportazioni”, ha detto il ministro. A tal proposito, Franco ha citato il nuovo meccanismo di assicurazione del credito alle esportazioni da parte dello Stato e di Sace e il Fondo 394 con nuove linee di finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza gestito da Simest.(Res)