Recovery: Cimbri (Unipol), contro debito elevato unica strada è la crescita strutturale

- La gran parte delle risorse destinate alla ripresa dopo la pandemia sono a debito: durante la crisi c’è sempre un maggiore sentimento di comunanza e solidarietà, ma dopo questa fase torneranno gli interessi nazionali, le differenze di visione tra paesi e noi saremo molto indebitati. Lo ha detto Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol, intervenendo oggi al Consiglio nazionale della Fabi. “Possiamo difenderci solo crescendo, non come rimbalzo ma come crescita strutturale: e per farlo il nostro sistema produttivo va aiutato, non frustrato”, ha detto, aggiungendo che “se non accetteremo la sfida della competizione globale ci ritroveremo ostaggio politico dei nostri vicini europei”. (Rin)