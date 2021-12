Fisco: Letta, uniti con soluzioni europee per contrastare multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto una grande difficoltà per inserire una tassazione del 15 per cento sui profitti delle grandi multinazionali". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante la presentazione del libro "Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo" di Michele Salvati e Norberto Dilmore. "È faticoso raggiungere obiettivi senza un’istituzione che metta insieme soluzioni europee comuni. O la politica diventa europea con soluzioni globali, oppure le soluzioni domestiche che ogni Paese tenta di adottare sono troppo deboli per fronteggiare multinazionali come Amazon o Facebook", ha spiegato. (Rin)