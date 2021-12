Milano: Sala su classifica Sole 24 Ore, conferma che stiamo facendo le cose per bene - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Questa conferma ci dà fiducia sul fatto che stiamo facendo le cose per bene. Possiamo fare meglio? Sempre. Però le stiamo facendo per bene e anche la giornata di oggi mi dà conferma che non c'è un tema di quelli sottolineati su cui io, riguardando le carte, non posso dire che in termini di analisi non siamo già partiti da mesi e mesi”. Lo ha detto il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’incontro di oggi a tema Pnrr al Piccolo Teatro con i ministri Vittorio Colao e Roberto Cingolani, esprimendo il proprio orgoglio per il secondo posto nella classifica del Sole 24 Ore delle città per qualità della vita. (Video: Agenzia Nova) (Rem)