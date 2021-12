Imprese: Cimbri (Unipol) su Generali, no comment ma incertezza sul mercato non piace a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Generali “ognuna delle parti in gioco ha le sue ragioni per competere, e ha un proprio disegno industriale”. Lo ha detto Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol, al Consiglio nazionale della Fabi, commentando il possibile futuro della governance del Leone di Trieste. “Si parla del nostro primo concorrente in Italia e non posso fare valutazioni: in ogni caso, auspico che possa continuare ad essere un competitor forte e solido, perché l’incertezza sul mercato non fa piacere a nessuno”, ha detto. (Rin)