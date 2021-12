Speciale infrastrutture: De Poli (Udc), governo riclassifichi Sp47 come strada statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo riclassifichi la tratta Padova-Cittadella "come strada statale, facendola tornare sotto la gestione di Anas". A chiederlo è il senatore Udc, Antonio De Poli, che annuncia un'interrogazione parlamentare sulla vicenda, indirizzata al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. "In questo tratto della Sp 47 - continua il parlamentare in una nota - ogni giorno passano 47.000 veicoli. La strada che collega Padova attraverso Limena fino a Cittadella e Bassano del Grappa è un’arteria fondamentale per migliorare la viabilità a beneficio di imprese, lavoratori e cittadini. Ci sono più di 13.000 imprese che hanno bisogno di infrastrutture e collegamenti veloci, per essere competitivi nei mercati nazionali ed europei". De Poli aggiunge: "La provincia di Padova non può essere lasciata da sola. Stiamo dalla parte dei Sindaci di Cittadella, Limena, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino, Curtarolo, Piazzola sul Brenta, Villa del Conte, Fontaniva, Galliera veneta, San Martino di Lupari e Tombolo: il governo intervenga subito per sbloccare definitivamente la vicenda allo scopo di velocizzare gli interventi di manutenzione e adeguamento. Noi chiediamo che la struttura passi ad Anas e, grazie ad una procedura d’urgenza, la struttura sia rapidamente messa in sicurezza". De Poli conclude: "Al ministro Giovannini chiederò un incontro con i sindaci dell'area interessata insieme alle associazioni di categoria, a partire da Assindustria Veneto Centro, Ascom, Confartigianato Padova, Cna, Cia e Coldiretti e Confagricoltura". (Com)