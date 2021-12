Speciale infrastrutture: Angola Cables e Cabo Verde Telecom firmano accordo per accesso a banda larga in Africa occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore Internet in fibra ottica Angola Cables ha firmato un accordo di partnership con l'operatore di telecomunicazioni Cabo Verde Telecom per sviluppare l'accesso a banda larga in Africa occidentale per le imprese. È quanto si apprende da una nota congiunta delle due società. Angelo Gama, presidente e amministratore delegato di Angola Cables, vede la partnership con Cabo Verde Telecom come “il primo passo di una più ampia collaborazione strategica […] L'accordo aprirà la strada al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni nella regione e in definitiva dare un contributo positivo al miglioramento della trasformazione digitale nel continente africano”. Dallo scorso anno Angola Cables ha incrementato gli investimenti per soddisfare la crescente domanda di connettività ad alta velocità espressa dai consumatori, sia nel mercato africano che all'estero. Mentre diverse aziende accelerano la loro trasformazione digitale, per non perdere nessuna opportunità nell'economia digitale accelerata dal Covid-19, Angola Cables sta cercando di posizionarsi in questo segmento di mercato come fornitore di riferimento per la connettività. L'azienda è in concorrenza con diversi attori rinomati come Seacom o Liquid Intelligent Technologies. (Res)