Speciale infrastrutture: Russia finanzierà costruzione zona industriale nel Canale di Suez entro il 2022

- Il primo viceministro russo dell'Industria e del Commercio, Vasily Osmakov, ha dichiarato durante un forum internazionale sull'esportazione "Made in Russia", che Mosca inizierà nel 2022 a finanziare la creazione della zona industriale russa in Egitto. Nel 2018, Mosca e Il Cairo hanno firmato un accordo per la creazione di una zona industriale russa nel Golfo di Suez, che si estenderà su un'area di 5,25 chilometri quadrati e con investimenti per 6,9 miliardi di dollari, e sarà realizzata in tre fasi. (Res)