Speciale infrastrutture: Libia, ministro petrolio , società Shell torna nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Shell si è preparata a tornare nel settore del petrolio e del gas in Libia attraverso un piano su cinque assi, che comprende l'esplorazione in alcuni bacini, lo sviluppo di giacimenti e la creazione di infrastrutture. Lo ha reso noto il ministero del Petrolio e del gas libico. Il piano di Shell prevede: l'esplorazione di petrolio e gas nei bacini onshore di Sirte e Ghadames, oltre al bacino offshore della Cirenaica; lo sviluppo dei giacimenti petroliferi esistenti; la realizzazione di una nuova infrastruttura petrolifera e del gas; lo sviluppo di un progetto di energia solare nel sud del bacino della Sirte; la riqualificazione di vecchi giacimenti come il blocco NC-174 nel bacino di Murzuq e lo sviluppo di nuovi giacimenti, tra cui Ain al Jerbi. (Res)