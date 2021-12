Speciale infrastrutture: Afghanistan, al via costruzione di infrastrutture finanziate dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata in Afghanistan la costruzione di due pozzi e di una moschea finanziati interamente dalla Cina. I lavori sono stati inaugurati ieri con una cerimonia presenziata dai delegati di Pechino e Kabul, che hanno colto l’occasione per valutare il rapporto bilaterale e scambiarsi messaggi di sostegno. L’ambasciatore cinese a Kabul, Wang Yu, ha detto che la Cina “ha adottato misure concrete per aiutare l’Afghanistan a superare le difficoltà”, ed ha ribadito la disponibilità di Pechino a lavorare per “la rapida costruzione della pace nel Paese”. Il ministro della Giustizia ad interim, Shaikh Abdul Hakim Sharai, ha espresso gratitudine per la ricostruzione delle infrastrutture e per l’assistenza umanitaria al Paese. (Cip)