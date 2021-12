Germania: raccolti 463,5 miliardi di euro da aste titoli di Stato nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha raccolto 463,5 miliardi di euro dalle 120 aste di titoli di Stato che ha tenuto nel 2021 sui mercati monetari e dei capitali. È quanto comunicato dall'Agenzia per le finanze tedesca, che ha aggiunto come altri 7,7 miliardi di euro sino stati ottenuti dalla vendita in dieci aste di obbligazioni pubbliche indicizzate all'inflazione e 11,5 miliardi di euro in altre operazioni analoghe. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il governo tedesco è “molto popolare tra gli investitori”, poiché la sua solvibilità riceve la massima valutazione “AAA” da tutte le principali agenzie di rating e “il rimborso è quindi considerato molto sicuro”. (Geb)