Milano: Sala, ieri contestato, ma forse mi sono espresso male io - Video

- Le contestazioni di ieri in piazza Fontana sono partite da un fraintendimento. Lo ha ribadito il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’incontro di oggi a tema Pnrr al Piccolo Teatro con i ministri Vittorio Colao e Roberto Cingolani, commentando le contestazioni di ieri, durante la cerimonia per i 52 anni dalla strage di Piazza Fontana, per essersi espresso contro lo sciopero sindacale indetto da Cgil e Uil in risposta alla legge di bilancio. (Video: Agenzia Nova) (Rem)