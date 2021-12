Trasporti: Giana (Atm), resto assolutamente a Milano, ma è importante collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, ha annunciato che resterà assolutamente a Milano, rispondendo a una domanda sulla possibilità di trasferirsi all'Atac romana. Ne ha parlato durante il suo intervento, in videocollegamento, all'evento di Direzione Nord "Non si può stare fermi, lo sviluppo passa da Milano" che si sta svolgendo a Palazzo delle Stelline. Come ha poi sottolineato Giana, però, "è importante sposare una logica di collaborazione e poi, dove possibile, anche di integrazione. Il tpl in Italia - ha aggiunto - soffre da una parte di eccessiva frammentazione delle aziende e dall'altra il fatto che ci sia un livello di qualità a macchia di leopardo, molto diverso da zona a zona, da città a città". In merito all'accordo con Roma e Napoli sui nuovi autobus elettrici, il direttore generale di Atm ha ricordato che si tratta di un "assolutamente aperto a qualsiasi altro soggetto volesse parteciparvi". (Rem)