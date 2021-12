Napoli: Santagada, defibrillatori saranno istallati nelle piazze cittadine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale intende qualificare la città di Napoli come città cardio-protetta installando in alcuni punti cittadini di maggiore affluenza turistico – culturale un congruo numero di defibrillatori automatici esterni (Dae). L'annuncio in una nota dell'assessore comunale Santagada Comune di Napoli. In vista delle imminenti festività natalizie, in una prima fase sperimentale, è prevista l'installazione lungo le vie presepiali di maggiore afflusso di alcune postazioni di defibrillatori, in luoghi pubblici e in particolare nelle seguenti piazze: piazza del Gesù, piazza San Domenico Maggiore, piazzale San Martino, piazza Dante, piazza Municipio, via Vergini, piazza Trieste e Trento e lungomare di Napoli (via Caracciolo/Partenope). Secondo la nota: "I Dae saranno collocati, secondo indicazioni delle rispettive Municipalità, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica indicherà la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca. Ai sensi della normativa vigente, al fine di mettere in sicurezza i luoghi pubblici, il Comune di Napoli sviluppa, in raccordo con il 118 e sulla scorta di un finanziamento della Città Metropolitana, un programma quinquennale di installazione di postazioni di defibrillazione, che coprirà nel corso del tempo scuole materne e dell'infanzia". (segue) (Ren)