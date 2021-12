Napoli: Santagada, defibrillatori saranno istallati nelle piazze cittadine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E non solo: "Coprirà anche piazze principali, residenze per anziani, stazioni della metro, servizi pubblici, centri commerciali, alberghi e condomini. La prevenzione della morte cardiaca improvvisa è uno degli obiettivi più ambiziosi e allo stesso tempo più alla portata di un sistema sanitario organizzato. L'arresto cardiaco è un'emergenza medica rapidamente fatale senza trattamento immediato. La maggior parte dei casi si verifica quando il cuore va in fibrillazione ventricolare, un disturbo del ritmo in cui il muscolo cardiaco si contrae in modo caotico e non pompa il sangue in modo efficace. La scossa elettrica di un defibrillatore può interrompere l'arresto cardiaco e ripristinare il ritmo normale. La donazione di defibrillatori, già nei prossimi giorni, potrà accelerare l'avvio del programma di installazione". (Ren)