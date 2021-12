Rohingya: relatore speciale Onu sui diritti umani in Myanmar inizia missione in Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, Tom Andrews, ha iniziato oggi la sua prima missione in Bangladesh, dove sono stati accolti centinaia di migliaia di rohingya in fuga dallo Stato birmano di Rakhine. La missione si concluderà il 19 dicembre. Andrews visiterà Dacca, i campi di Cox’s Bazar e l’isola di Bhasan Char, dove sono state ricollocate alcune migliaia di profughi. L’esperto incontrerà esponenti del governo, funzionari dell’Onu, rappresentanti della società civile e della comunità rohingya. “Il mondo non dove dimenticare quasi un milione di rohingya provenienti dal Myanmar costretti a fuggire per salvarsi dall’attacco militare genocida contro di loro. I rohingya non vogliono altro che tornare alle loro case in Myanmar, se le condizioni consentono il loro ritorno sicuro, dignitoso e sostenibile”, ha dichiarato Andrews in un comunicato. (segue) (Inn)