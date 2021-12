Rohingya: relatore speciale Onu sui diritti umani in Myanmar inizia missione in Bangladesh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre la giunta del Myanmar continua a violare sistematicamente i diritti umani del popolo birmano, è fondamentale che la comunità globale sostenga coloro che sono stati costretti a fuggire dalle loro case in Myanmar per il Bangladesh”, ha affermato il relatore delle Nazioni Unite, dicendosi “onorato” della possibilità di incontrare membri della minoranza musulmana birmana. L’esperto, inoltre, ha espresso gratitudine al governo bengalese per il sostegno alla missione. Andrews terrà una conferenza stampa a Dacca a conclusione della visita per riferire ai giornalisti le sue osservazioni preliminari. Il suo rapporto completo farà parte dell’aggiornamento che presenterà al Consiglio per i diritti umani dell’Onu nel marzo del 2022. (segue) (Inn)