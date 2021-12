Ambiente: Letta, obiettivi green fermi causa pandemia, ripartire con politica europea coesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Nel 2019 "abbiamo avuto un grande investimento con il Green new deal. L’arrivo della pandemia ha messo un fermo a questa strada". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante la presentazione del libro "Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo" di Michele Salvati e Norberto Dilmore. "Oggi dobbiamo ripartire con gli obiettivi green ad ogni costo. L’aumento del costo delle bollette ha condotto la politica a fermare il tutto. Siamo di fronte ad un bivio sbagliato, ossia tra il riuscire ad arrivare a fine mese e portare avanti allo stesso tempo gli obiettivi green", ha aggiunto. "Riuscire a tenere insieme le due cose è la vera chiave per costruire un programma democratico e progressista. Per accettare questa sfida è necessaria una politica coesa europea", ha concluso il segretario. (Rin)