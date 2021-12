Speciale scuola: assessore Lazio, a bambini anche fumetti per informare loro e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio le prenotazioni per le vaccinazioni pediatriche (5-11 anni) partiranno dal 13 dicembre alle ore 16. "Stiamo predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilità, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il fumetto potrà anche essere colorato dai bambini durante l'attesa della somministrazione", conclude l'assessore. Sui canali social di Salute Lazio le Faq e il video realizzati in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e visionati da oltre mezzo milione di utenti. (Rer)