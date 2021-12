Lazio: Bonafoni (Pop): chiusa due giorni a Trevi, ripartiamo da migliori esperienze territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una due giorni di dialogo e confronto, intensa e partecipata, in cui abbiamo messo a valore le esperienze di amministratrici e amministratori comunali e municipali, persone impegnate nel mondo del sindacato e delle cooperative, operatrici e operatori culturali, una bellissima e multiforme comunità che tutti i giorni lavora sul territorio e attorno a POP ha deciso di immaginare il futuro del Lazio, a partire da ciò che di prezioso è già stato costruito". Così la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio e presidente di Pop idee in Movimento Marta Bonafoni commenta in una nota la chiusura della due giorni 'Molto POP è tempo di rifiorire' lanciata l'11 e il 12 dicembre dall'associazione al Castello Caetani di Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone. (segue) (Com)