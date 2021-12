Nepal: vaccini, ricevuto altro lotto di Moderna per somministrazioni fascia 12-17 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha ricevuto ieri 1.965.600 dosi del vaccino contro il coronavirus di Moderna nell’ambito del programma di distribuzione internazionale Covax. È il terzo lotto consegnato, dopo quelli del 4 dicembre, da 188.400 dosi, e del 9 dicembre, da 1.497.600 dosi. La casa statunitense si è impegnata a fornire 3.712.000 mediante la piattaforma promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con Gavi - The Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). Il prodotto di Moderna, ha reso noto il ministero della Sanità, sarà destinato alla vaccinazione della fascia di età compresa tra 12 e 17 anni (circa 3,5 milioni di persone in totale). Le somministrazioni inizieranno il 20 dicembre, con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto annunciato precedentemente, in 57 distretti. Saranno esclusi i 20 in cui è già stato somministrato il Pfizer-BioNTech. Con l’ultima consegna risultano pervenuti 29.113.040 dosi di cinque vaccini: AstraZeneca, Sinopharm (Vero Cell), Johnson & Johnson (Janssen Ad26.COV2.S), Pfizer-BioNTech (Comirnaty) e Moderna (Spikevax). Il Paese punta a vaccinare il 78 per cento dei suoi circa 30 milioni di abitanti ovvero 25 milioni di persone a partire dai 12 anni. Alla data dell’11 dicembre avevano completato il ciclo vaccinale 9.241.261 persone, pari al 30,4 per cento della popolazione totale. (segue) (Inn)