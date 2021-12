Cina: premier Li, stabilità economica sarà una priorità nell'agenda politica del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità economica sarà una priorità nell'agenda politica cinese del 2022, anno in cui Pechino intende adottare politiche monetarie prudenti e varare riforme per "ottimizzare la struttura finanziaria" nazionale. È quanto annunciato oggi dal primo ministro della Cina, Li Keqiang, durante un incontro telematico con il presidente della Banca mondiale, David Malpass. Osservando come la crescita economica del Paese sia sottoposta a "una rinnovata pressione al ribasso", Li ha sottolineato l'esigenza di infondere maggior stabilità al mercato, garantendo liquidità valutaria e rafforzando i finanziamenti alle piccole e medie imprese. Sul fronte internazionale, la Cina si è detta disposta a lavorare con la Banca mondiale per intensificare la cooperazione bilaterale, intraprendendo "azioni concrete" per favorire lo sviluppo globale. In tale ottica, Pechino svolgerà "un ruolo costruttivo" nella 20ma ricostituzione dell'Associazione di sviluppo internazionale (Ida), un fondo stanziato dalla Banca mondiale a beneficio dei Paesi poveri. Malpass ha accolto favorevolmente la volontà di cooperazione cinese, auspicando un rafforzamento dell'intesa nei settori di finanza, sostenibilità e riduzione della povertà. (segue) (Cip)