Agroalimentare: finanziati 17 progetti di ricerca a guida italiana

"La corretta informazione di Nova, la ricerca dei dati, il confronto con le fonti rappresentano le basi del diritto e dovere di informare" Maria Cristina Messa

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- Alla ricerca italiana nel settore agroalimentare e delle risorse idriche nell’area del Mediterraneo sono stati assegnati 13,8 milioni di euro nell’ambito dei bandi 2021 di PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area). Lo comunicano in una nota il ministero dell’Università e della Ricerca e il segretariato italiano di PRIMA ricordando che nel 2021 il Programma europeo - partito nel 2018 e della durata di 7 anni - finanzia, complessivamente, con 62,5 milioni di euro 41 progetti che coinvolgeranno oltre 400 unità di ricerca. Anche nel 2021, l’Italia si distingue per la qualità della ricerca e gli ottimi risultati raggiunti: è il Paese con il maggior numero di unità di ricerca coinvolte (83), raccoglie oltre il 22 per cento del budget totale a disposizione per quest’anno, è leader nelle attività di coordinamento guidando 17 progetti (il 40 per cento), ed è presente in oltre due terzi delle progettualità finanziate (33) grazie a consorzi di università, centri di ricerca ed imprese. Le ottime performance di quest’anno - continua la nota - si sommano a quelle registrate nel periodo 2018-2020. In totale, nei quattro anni sono stati finanziati 130 Progetti con la partecipazione italiana (su un totale di 170), di cui 60 direttamente coordinati, raccogliendo in tutto circa 52 milioni di euro su 227 milioni finora erogati dal Programma. “Per affrontare temi complessi e proporre progetti concreti, sostenibili ed efficaci per le nostre comunità servono sempre di più reti e partenariati internazionali. I risultati dei bandi 2021, che vedono la guida o la partecipazione italiana in gran parte dei consorzi vincitori, dimostrano, da una parte, la grande qualità internazionalmente riconosciuta della ricerca promossa nel nostro Paese e, dall’altra, quanto sia centrale il bacino del Mediterraneo per le attività dell’immediato futuro” ha detto Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della Ricerca. “Il successo del programma PRIMA sta proprio in questo - ha aggiunto -. Mettere a sistema università, enti di ricerca, istituzioni di Paesi europei ed extra Ue del bacino del Mediterraneo per sviluppare soluzioni innovative nel settore agro-alimentare che siano a beneficio dell’intera regione euro-mediterranea, un sistema nel quale la ricerca italiana è in prima fila”. (segue) (Com)