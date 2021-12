Agroalimentare: finanziati 17 progetti di ricerca a guida italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti vincitori - prosegue la nota - ciascuno con una forte componente di innovazione, sono distribuiti sulle varie aree tematiche previste dal Programma: gestione efficiente delle risorse idriche, dei sistemi agroalimentari, della filiera alimentare e del nesso tra ecosistema, acqua, cibo ed energia. Propongono, infatti, progetti per la tutela delle comunità rurali e dell’ambiente attraverso soluzioni rispettose dell’ecosistema naturale, idee per una gestione sostenibile del suolo e dell’acqua per combattere il degrado del suolo e la desertificazione, innovazioni negli aspetti organizzativi e lungo la filiera al fine di garantire ai piccoli produttori migliori performance ambientali e socio-economiche, analisi sulle scelte alimentari dei consumatori, gli stili di vita (specialmente dei bambini) al fine di promuovere altresì prodotti sani e sostenibili della dieta mediterranea. “PRIMA, nel suo quarto anno di attività, si conferma un attore chiave per la promozione della ricerca e innovazione nel Mediterraneo con oltre 60 milioni a disposizione di progettualità concrete su temi chiave quali l'uso sostenibile delle risorse naturali, la valorizzazione delle produzioni tradizionali e la promozione di sistemi agroalimentari sostenibili che sono al centro del dibattito internazionale” dichiara Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione PRIMA, Barcellona. “Se in qualità di rappresentante italiano sono lieto di vedere come anche nel 2021 l'Italia abbia conseguito ottimi risultati per numero di progetti selezionati, coordinamento e valore complessivo del finanziamento - ha osservato -, come presidente della Fondazione PRIMA mi preme sottolineare le rafforzate collaborazioni con attori chiave della regione, il costante allineamento con gli orientamenti strategici europei del Green deal e il riconosciuto ruolo dell'iniziativa in termini di diplomazia scientifica, nonché il maggior interesse da parte del settore privato”. (Com)