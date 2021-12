Albania: rimesse toccano cifra record di 541 milioni di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse degli emigrati albanesi hanno raggiunto fino ad ora nel 2021 la cifra record di 541 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Euronews Albania", si tratta di un aumento del 15 per cento su base annuale. L'ultima volta che si era registrato un ammontare simile era stato nel 2009, quando il denaro inviato alle famiglie in patria dagli albanesi all'estero era stato pari ad una cifra tra i 400 ed i 500 milioni di euro. Italia e Grecia sono i due principali Paesi da cui arrivano le rimesse in Albania, anche se si registra un aumento del denaro in arrivo da Regno Unito e Germania. (Alt)