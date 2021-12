Abruzzo: Marsilio su dimissioni Gentile da commissario straordinario per messa in sicurezza A24 e A25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito questa mattina il commissario Maurizio Gentile, che mi ha confermato di aver dovuto assumere questa dolorosa decisione perché impossibilitato a proseguire con le regole attuali questo prezioso e delicato incarico. Conoscevo già da tempo questa situazione di difficoltà e di disagio dell'ingegner Gentile. Non posso quindi che esprimergli la mia solidarietà per non aver avuto ad oggi una soluzione al problema posto. Io spero che ci possa essere una soluzione positiva e chiedo al Governo di intervenire sulla norma per consentire ai professionisti che sono in pensione di poter assumere questo tipo di incarichi". E quanto sostiene il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, commentando le dimissioni del commissario straordinario per la messa in sicurezza di A24 e A25 Maurizio Gentile. "E' un problema che non riguarda solo il commissario Gentile: più volte mi sono trovato - spiega ancora Marsilio - nella difficoltà e nell'impossibilità di poter affidare importanti incarichi (analoghi a quello di un commissario, di un presidente o di un amministratore di società di enti pubblici), in virtù di questa legge che, con l'obiettivo di liberare spazio ai giovani nella pubblica amministrazione, impedisce a chi percepisce la pensione di poter essere remunerato per le sue prestazioni. Questo produce casi paradossali come quello di Maurizio Gentile, al quale si affida il compito di progettare e realizzare opere pubbliche per un valore di miliardi, con conseguenti responsabilità civili, contabili se non addirittura penali, costringendolo a lavorare gratis e a pagarsi pure l'assicurazione per avere una copertura sulle responsabilità enormi che si assume". (segue) (Gru)