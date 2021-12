Milano: Roggiani (Pd), la città non si ferma nel rispetto delle regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte delle milanesi e dei milanesi sono assolutamente rispettosi. Sta riprendendo pian piano la vita. Lo ha detto la segretaria del Pd Milano metropolitana Silvia Roggiani durante un intervento a Radio Immagina. “Da tutta Italia è stata vista la prima della Scala che, tra l'altro, per il decimo anno consecutivo, è stata diffusa in tutta la città – aggiunge Roggiani - Purtroppo permane un manipolo di persone che vuole bloccare la città. Questa domenica erano in 200, oltretutto tutto è successo in una giornata molto importante come l'anniversario della strage di piazza Fontana. Noi come Pd e come istituzioni eravamo al fianco dei familiari delle vittime per ricordare questa tremenda strage”. “La città però non si ferma e anzi rilancia nel rispetto delle regole, a partire dal tema delle vaccinazioni” ha concluso la segretaria del Pd Milano metropolitana. (Com)