Imprese: Terna premia le idee imprenditoriali nate in azienda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone di Terna hanno potuto partecipare individualmente o in team, durante le ore di lavoro, presentando la propria idea o supportando una delle iniziative proposte mettendo a disposizione le proprie competenze. La partecipazione è avvenuta tramite il supporto di una piattaforma dedicata, che ha previsto anche room di incontro, chat di dibattito, momenti di confronto e scambio. L’iniziativa è partita a giugno e ha fatto registrare un successo superiore alle aspettative: nove tappe del roadshow sul territorio, oltre mille partecipanti, 1.300 iscritti alla piattaforma, 400 partecipanti attivi, 143 idee pubblicate, 14 idee in incubazione, 200 partecipanti al workshop formativo e un team di coach dedicati. Il progetto si è aggiudicato Premio Innovazione Smau: un riconoscimento della grande propensione all'innovazione delle imprese italiane assegnato alle realtà che più di altre hanno fornito un apporto innovativo concreto alla propria azienda. Terna Ideas rientra nella strategia di Terna che, per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità attraverso l'innovazione, ha scelto proprio la strada dell’open innovation, aprendosi verso le altre realtà dell'innovazione, come startup, università e centri di ricerca. (Com)