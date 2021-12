Rifiuti: assessora Roma, smaltimento fuori città è solo per emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma sta portando fuori città e fuori regione i propri rifiuti soltanto in via emergenziale, poiché al momento c'è una carenza di sbocchi all'interno della Capitale. È quanto ha sostenuto l'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, oggi audita nel corso della commissione Ambiente di Roma. "Anche noi, come la precedente amministrazione, pensiamo che non si debbano portare i rifiuti in giro per l'Italia o fuori regione - ha detto Alfonsi -, ma si portano lì perché non abbiamo una autosufficienza nella città e non sono stati fatti gli impianti. Dal primo giorno siamo a lavoro sull'emergenza, sugli sbocchi e sugli impianti perchè non ci possiamo permettere di portare i rifiuti in giro per l'Italia. Gli sbocchi erano a termine e non era stato previsto un piano B per i rifiuti, perchè se è vero che Malagrotta ha chiuso non si è pensato a un piano B". L'assessora quindi ha ricordato: "Abbiamo chiuso un accordo per portare 120 tonnellate al giorno di rifiuti trattati a Mantova, abbiamo ampliato il carico di Rocca Cencia a 2.000 tonnellate a settimana, come siamo passati da 400 a 900 tonnellate a settimana a Pomezia e a 150 tonnellate ad Aprilia. Questo - ha sottolineato Alfonsi - ci permette di conferire tutti i giorni. Contestualmente abbiamo un'azienda che va risistemata e non aveva una capacità di raccolta, c'era il 70 per cento dei mezzi in manutenzione, stanno tornando nelle disponibilità di Ama nelle varie zone". (Rer)