© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'entrata in funzione del Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco attraverso il Mar Baltico, non può essere approvata “allo stato attuale” dalla Germania perché “non soddisfa i requisiti del diritto dell'Ue in materia di energia e permangono questioni di sicurezza”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. (Geb)