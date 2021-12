Pnrr: Cattaneo, se Regioni ignorate su risorse transizione ecologica piano sarà grande flop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella parte relativa all'ambiente e all'energia del Pnrr, le Regioni sono state sostanzialmente ignorate nella decisione della messa a terra delle risorse, diversamente da altri ambiti dove i ministeri hanno scelto piuttosto la via della collaborazione". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, nel suo intervento all'evento 'Mi+Pnr. La formula per il futuro', edizione invernale di Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "In particolare, nella Missione 2 del Pnrr dove si trattano la rivoluzione verde e la transizione ecologica - ha continuato - gli interventi ci appaiono per lo più governati in maniera top down dal Ministero e calati sul territorio. Personalmente - ha aggiunto l'assessore - resto scettico rispetto al fatto che le necessità locali e soprattutto la realizzazione sul territorio dei progetti possano essere coordinate da Roma". "Le Regioni e gli enti del territorio dovrebbero essere invece gli interlocutori dei player privati per la messa a punto dei progetti - ha puntualizzato Cattaneo - se vengono ignorate, il timore che in questo modo il Pnrr si trasformi in un grande flop, in un attaccapanni delle speranze, è concreto". "Un esempio di questa logica top down - ha concluso - è quanto sta succedendo con i decreti sull'economia circolare, appena pubblicati senza un confronto preventivo con il territorio. Un'ottica miope con la quale procedere". "Regione Lombardia ha già messo in campo risorse proprie per favorire la transizione ecologica, ad esempio per passare all'idrogeno da fonti rinnovabili come vettore energetico pulito. Ma affinché le candidature territoriali giunte sinora per diventare Hydrogen Valley della Valcamonica e dell'area intorno a Malpensa, non restino una chimera - ha concluso - devono intercettare anche le risorse del Pnrr. E come ci atterrano i fondi su queste progettualità se si ignorano le segnalazioni e le agende delle Regioni? Le progettualità e i tempi di sviluppo devono coincidere con la disponibilità delle risorse".(Com)