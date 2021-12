Suppletive: Bruognolo (Lega), bene candidatura Matone in collegio Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Simonetta Matone, attualmente consigliera capitolina della Lega, "abbiamo condiviso la difficile battaglia per il Campidoglio ottenendo ottimi risultati individuali che ci fanno ben sperare per le politiche del 2023 e le regionali del 2024". Lo dichiara in una nota Tony Bruognolo coordinatore della Lega per la provincia Roma sud. "La Lega si sta strutturando in maniera capillare e siamo fiduciosi di rappresentare in un centrodestra unito la vera alternativa per guidare il Paese - aggiunge -. La candidatura di Simonetta Matone alle suppletive per la Camera nel collegio di Roma centro va in questo senso. Il cammino è appena cominciato". (Com)