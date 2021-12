Trapani: tentato omicidio a Mazara del Vallo, 2 misure cautelari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività investigative dei militari dell’Arma, coordinate dalla locale Procura, hanno reso possibile la raccolta di molteplici elementi. Tali indizi avrebbero rilevato che la seconda rissa sarebbe scattata come “atto di ritorsione” da parte dei componenti di una delle due bande contrapposte nella rissa avvenuta poche ore prima. Il sequestro/analisi di smartphone in uso agli indagati, avrebbe permesso di individuare nei due giovani tunisini arrestati, i presunti responsabili del tentato omicidio poichè in concorso e con premeditazione, avrebbero colpito, con un coltello e utilizzato un taser. Il connazionale è stato colpito da più di dieci fendenti all’altezza del torace, del dorso, degli zigomi e delle spalle coinvolgendo entrambi i polmoni. Inoltre, nell’ambito dell’operazione di polizia giudiziaria sono stati notificati avvisi di garanzia ad altri cinque soggetti tunisini per aver partecipato alla rissa. (ren)